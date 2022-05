Man ernstig gewond na steekincident in flat Zuidoost, verdachte spoorloos

Nieuws Haagse politie vindt 21 op Kingsland in Amsterdam gestolen smartpho­nes

De politie in Den Haag heeft 21 mobiele telefoons gevonden die op Kingsland Festival in Amsterdam zijn gestolen. Twee slachtoffers ontdekten via ‘Find my iPhone’ dat hun telefoons in de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag moesten liggen. Daar trof de politie twee personen met de smartphones aan.

29 april