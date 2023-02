Man gewond naar ziekenhuis na ruzie op Rozengracht

Opinie Oproep: is uit eten gaan in Amsterdam nog wel leuk?

Hogere prijzen, personeelstekort. Gaat u nog met plezier uit eten, of is de lol er wel af? Een ingezonden brief van een Paroollezer die kritisch was op de houding van horecapersoneel, raakte op sociale media een gevoelige snaar. We zijn benieuwd naar uw mening.