Man neergestoken buiten bij nachtclub Shelter

Nieuws Van Gogh Museum komt met expositie van ‘Golden Boy’ Gustav Klimt

Het kleurrijke en explosieve werk van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt (1826-1918) is vanaf dit najaar te zien in een expositie in het Van Gogh Museum. Niet eerder is er in Nederland zo’n groots overzicht vertoond van de kunstenaar.

2 juni