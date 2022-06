Man neergestoken in de rij voor nachtclub Shelter

Nieuws Vermiste Ann Atkinson gevonden in Amsterdam­se woning

De vermiste Ann Lilian Atkinson (27) uit Zwammerdam is na een halfjaar aangetroffen in een woning in Amsterdam. De politie had een anonieme melding ontvangen, waardoor ze de vrouw vonden. De 65-jarige eigenaar van de woning is opgepakt op verdenking van mensenhandel.

11 juni