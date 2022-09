Man op klaarlichte dag in Purmerend met vuurwapen beroofd

NieuwsEen man is vrijdagochtend aan de Antwerpenhaven in Purmerend beroofd. Onder dreiging van een vuurwapen werd hij op klaarlichte dag gedwongen zijn bezittingen af te staan.

Volledig scherm © Joris van Gennip

Dit bevestigt een woordvoerder van de politie Noord-Holland.

Lees ook Man beroofd onder dreiging met vuurwapen in West

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe de man op een parkeerplaats bij de Antwerpenhaven door twee verdachten wordt bedreigd. De een zwaait met een pistool, de ander lijkt een mes in de hand te hebben. Beiden dragen een pet en zijn niet herkenbaar in beeld. Het lijkt erop dat ze het slachtoffer onder meer van zijn horloge beroven, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Na de roof vluchten de verdachten in de richting van de Helsinkihaven. Kort daarna zijn agenten in kogelwerende vesten op zoek gegaan naar de daders. Of er iemand is opgepakt, is niet bekend.

Meer berovingen

De afgelopen maanden vonden in Amsterdam en omstreken meerdere berovingen met vuurwapens plaats. Zo werd op het Bos en Lommerplantsoen in West een man onder dreiging van een vuurwapen beroofd van zijn tas. Vooral eigenaren van dure horloges moeten het ontgelden: afgelopen juli zette een Rolexrover zijn pistool op het hoofd van een gast van restaurant Ferilli’s in de Beethovenstraat. Dure horloges zijn een gewild object van overvallers, zo schreef Paroolverslaggever Wouter Laumans al in 2020.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.