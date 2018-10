Man opgepakt in zaak rond doodgeschoten rapper Bolle (19)

Tot nu toe is niet gerept over meer betrokkenen dan alleen de schutter. De verdachte zit in beperkingen en mag dus alleen zijn advocaat spreken. Daarom doen politie en justitie verder ook geen mededelingen. De identiteit van het slachtoffer werd bekend nadat vrienden van Bolle, die eigenlijk Gondilio heette, over hem spraken op sociale media. Gondilio, wiens achternaam niet bekend is, nam onder de artiestennaam Bolle verschillende rapnummers op. Hij maakte met zes vrienden deel uit van de groep Sevengang. De naam van de groep is vermoedelijk een verwijzing naar 1107, de postcode van Holendrecht en Reigersbos, waar een aantal leden van de groep vandaan komt.

Ruzie

Volgens getuigen werd het slachtoffer gistermiddag in Zuidoost in zijn buik geschoten nadat hij kort daarvoor ruzie had gehad. Hoewel nog werd getracht hem te reanimeren, overleed hij. In Zuidoost gaan geruchten over de aanleiding voor de schietpartij, maar daarover is nog niets vastgesteld.



Gondilio was als rapper Bolle al vanaf jonge leeftijd actief, ook terwijl hij leerling was van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. In een video van hiphopwebsite The Trap, uit november 2016, leidt Gondilio de presentator rond door Venserpolder, de buurt waar hij opgroeide.



Als het gaat over de 'verleidingen' waaraan een rapper kennelijk is blootgesteld, antwoordt hij: ,,Ik wil me nu focussen op de rap, anders gaat het niet goed lopen, dat gevoel heb ik.''