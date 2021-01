Man schiet met gaspistool op winkelend publiek in Amsterdam

Nieuws Jaarwisse­ling zonder incidenten in een stille stad

1 januari Op Oudejaarsavond om vijf voor twaalf je hond uitlaten op het Mercatorplein. Normaal gesproken verklaart iedereen je voor gek. Maar tijdens de laatste minuten van coronajaar 2020 kijkt niemand op of om wanneer man met zijn hond het plein in West over wandelt. Ook het dier geeft geen krimp. Op een paar sterretjes na, wordt er amper vuurwerk afgestoken.