Man slaat barkeeper hersenschudding nadat hem toiletbezoek werd geweigerd

Nieuws Behangsels uit 18de eeuw gevonden in Portugese Synagoge in Amsterdam

In verborgen tussenruimtes in de Portugese Synagoge in Amsterdam zijn twee linnen behangsels uit de 18de eeuw aangetroffen. Het is niet duidelijk wanneer de behangsels daar zijn weggelegd, maar ‘alles wijst erop’ dat ze anderhalve eeuw onopgemerkt zijn gebleven.

8 september