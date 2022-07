Mannen die neergeschoten Peter R. de Vries meteen na aanslag filmden, zijn opgepakt in Spanje en Curaçao

De mannen zijn de vierde en vijfde verdachten die zijn gearresteerd vanwege de moord op De Vries, die vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. Maandag maakten Het Parool en het Algemeen Dagblad bekend dat met Krystian M. (27) een derde verdachte van betrokkenheid bij de moord was gearresteerd. Hij is volgens justitie degene die de uitvoerders direct aanstuurde via een versleutelde Google Pixel-smartphone. De politie trof de telefoon aan in de gestolen Renault Kadjar waarin de vermoede schutter Delano G. (22) en bestuurder Kamil E. (36) 45 minuten na de aanslag waren gearresteerd op de A4, in de buurt van Leidschendam.