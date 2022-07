Manodj B. krijgt 15 jaar cel voor ombrengen Amsterdamse student Sumanta Bansi

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 van het ene op het andere moment en is sindsdien spoorloos. Op het moment van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen aan de universiteit in Amsterdam acht weken in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde.

De situatie zorgde voor grote spanningen en veel ruzies in het gezin. Bij een eerdere zwangerschap in september 2017 had Bansi onder druk van het gastgezin nog ingestemd met een abortus, maar nu was ze vastbesloten het kindje te houden, zo is gebleken. De rechtbank is er net als het OM van overtuigd dat Manodj B. haar daarop met geweld om het leven bracht en haar lichaam wegmaakte.