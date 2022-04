Marie Thomas Tonnonbrug in Noord vanaf juni weer open ‘als alles goed verloopt’

Achtergrond Proostend het weekend in: leerkrach­ten voelen zich ‘eindelijk gezien’ na salarisver­ho­ging

Na jaren strijd in de onderwijssector is er vrijdag eindelijk een salarisakkoord. Docenten in het primair en voortgezet onderwijs gaan hetzelfde verdienen. Het onderwijs kan vrijdag even uitademen, maar: ‘Er moet meer veranderen.’

22 april