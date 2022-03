Mark Kramer (Amsterdam UMC) volgt Ernst Kuipers op als voorzitter van landelijk zorgnetwerk

Nieuws Kort nieuws uit de stad

De in januari aangehouden verdachte in het onderzoek naar de moord op Rosleny Magdalena is vrijdag vrijgelaten. De 29-jarige vrouw blijft wel verdachte in de zaak, aldus het Openbaar Ministerie. Na een eerder verlengd voorarrest is er te weinig reden om haar langer vast te houden. De 28-jarige Rosleny Magdalena werd ’s ochtends vroeg op 17 november 2016 neergeschoten op de fietsersbrug bij de Maldenhof in Zuidoost. Een conflict of ruzie in de relationele sfeer ziet de recherche als mogelijke aanleiding voor de moord. De zaak kwam twee keer in het programma Opsporing Verzocht, maar werd nooit opgelost.

8 maart