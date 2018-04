Medewerker Anne Frank Huis mag na half jaar toch keppel op

Vingerling had aanvankelijk bij zijn sollicitatie geen keppel gedragen, maar wilde eenmaal aan de slag als publieksmedewerker voor het museum toch zijn kipa op. Hij besprak zijn wens met zijn bedrijfsleider en diende een verzoek in, zo vertelt hij aan Nieuw Israëlietisch Weekblad.



Voor zijn verzoek moest de Anne Frank Stichting eerst een half jaar in beraad. Er was namelijk geen beleid over het wel of niet dragen van religieuze uitingen. Als tijdelijke oplossing bood het museum Vingerling aan om als surrogaat keppel dan maar een zwart werkpetje te dragen met de tekst 'Anne Frank Huis' erop. Vingerling ging hier mee akkoord.



Hoofddoek

"We hadden nog niet eerder een medewerker gehad die een keppel, hoofddoek of een kruisje wilde dragen," legt zakelijkleider Garance Reus-Deelder van de Anne Frank Stichting het gebrek aan beleid uit.



"We wilden eerst weten of een religieuze uiting onze onafhankelijke positie in de weg zou staan. De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie zonder religieuze bindingen."