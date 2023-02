Medewerker gewond na overval met vuurwapen in bedrijfspand Diemen

Nederlan­ders mogen in verschil­len­de steden meedenken over slavernij­mu­se­um

De komende maanden kunnen Nederlanders meedenken over de inhoud en de locatie van het nieuwe nationale slavernijmuseum in Amsterdam. Daarvoor worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd in de hoofdstad, maar ook in andere steden waar aandacht is voor het slavernijverleden, zoals Groningen, Middelburg, Den Haag, Rotterdam en Arnhem.