Medewerker Hanos Amsterdam omgekomen door ongeval met vrachtwagen

Reportage Eenrich­tings­ver­keer op de Wallen: ‘U mag de steeg hier niet in. Regel van de gemeente’

19 juli Op de Wallen is zaterdagavond, net als de avond ervoor, eenrichtingsverkeer ingevoerd. Aan de uiteinden van de grachten en stegen dirigeren handhavers en medewerkers van Traffic Support de bezoekers één kant op. Als makke schapen lopen de mensen met de neuzen in dezelfde richting in een lange sliert achter elkaar aan.