Meer dan een miljoen zonnepanelen in Amsterdam

Nieuws Van Ajax gaat alleen Berghuis naar het Nederlands elftal, Hato debuteert bij Jong Oranje

Ronald Koeman heeft vrijdag zijn selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlandperiode bekendgemaakt. Steven Bergwijn ontbreekt door een blessure, terwijl Brian Brobbey gepasseerd is. Steven Berghuis is de enige Ajacied in de spelersgroep. Jorrel Hato debuteert bij Jong Oranje in de selectie.