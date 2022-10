Meesterlijk nagebouwd Amsterdam in nieuwste Call of Duty

Van The Hitman’s Bodyguard tot Ocean’s Twelve: de Amerikaanse entertainmentindustrie kan geen genoegen krijgen van Amsterdam. De grachten en de wereldberoemde rosse buurt spreken tot de verbeelding. In de nieuwe Call of Duty: Modern Warfare II, dat 28 oktober in de winkel ligt, kruipt de gamer in de huid van een huurmoordenaar die over de Wallen loopt. Het is niet de eerste keer dat Call of Duty zich afspeelt in de hoofdstad. Ook in Call of Duty: Black Ops Cold War uit 2020 was Amsterdam een decor.