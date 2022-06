Meisje (16) verkracht in Amsterdams pashokje door man ‘die zich voordeed als beveiliger’

De man zou een jaar eerder, in december 2020, al een 39-jarige vrouw hebben aangerand in een pashokje in een kledingwinkel in Haarlem. De Telegraaf meldt dat het de Urban Outfitters in Amsterdam en de H&M in Haarlem betreft. Van de 39-jarige vrouw zou hij volgens de krant de borsten hebben betast. In Amsterdam zou sprake zijn geweest van het met de vingers binnendringen van het lichaam.