Met een goed fornuis houden Abed en Sanaa meer tijd over om hun kinderen een eerlijke start te geven

Amsterdammer helpt Amsterdammer Bouchra Azani wil een goede baan en van haar schulden af: ‘Heerlijk om met een schone lei te beginnen’

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Bouchra Azani is vastbesloten een goede baan te vinden en korte metten te maken met haar schulden. Ze slaapt op de grond, maar een bed zou haar concentratie overdag ten goede komen. Kosten: 600 euro.