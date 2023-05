Metro 52 gaat weer rijden tussen Noord en CS, pendelbussen blijven

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij zusjes Dieuwke en Jolien: Dieuwkes stijl? 'Wat Jolien wil'

Wonen op de grens van de Baarsjes en Bos en Lommer. Zussen Dieuwke (23) en Jolien (20) van Vuure weten als geen ander hoe dat is. In november verhuisden ze van het oosten, Zwolle, naar Amsterdam. indebuurt mocht binnenkijken. “We hebben allebei al op onszelf gewoond dus het interieur is een mix van onze spullen.