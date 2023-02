Metrospoor station Amsterdam Zuid verzakt bij werkzaamheden Zuidasdok

Zakenman vrijgespro­ken voor belagen van advocaten­kan­toor

ARNHEM - Een 64-jarige man uit Amsterdam is vrijgesproken van het belagen van medewerkers van advocatenkantoor Dirkzwager. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen hem een werkstraf van 60 uur en 3 maanden cel voorwaardelijk geëist. De rechtbank in Arnhem is het daar niet mee eens.