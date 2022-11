Miljardendeal Amsterdam: Noord/Zuidlijn via Schiphol doorgetrokken naar Hoofddorp

NieuwsAmsterdam staat voor een grote verbouwing nu het een deal heeft met het Rijk. De Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken via Schiphol naar Hoofddorp, het Rijk maakt geld vrij om het Zuidasdok af te maken en 175.000 woningen kunnen versneld gebouwd worden in de regio.

Daarnaast wordt er een metrolijn gebouwd tussen Isolatorweg en de nieuwe wijk Haven-Stad als uitbreiding op de Ringlijn, een langgekoesterde wens van de gemeente om de bereikbaarheid in West te verbeteren. Het zijn de resultaten van maandenlange onderhandelingen tussen wethouders Melanie van der Horst (Verkeer) en Reinier van Dantzig (Woningbouw) met het Rijk nadat deze al jaren vastliepen.

Het afbouwen van het Zuidasdok, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en de concrete stap in verder voltooien van de Ringlijn moet ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van Metropoolregio Amsterdam niet verder vastloopt. Momenteel komen circa 1,7 miljoen mensen dagelijks vanuit alle delen van Nederland naar de regio, met files en overvolle stations tot gevolg. Door de geplande extra ruimte op het spoor kunnen er meer treinen rijden vanuit Sloterdijk, Schiphol en Zuid naar andere delen in het land.

Naast dit hele pakket krijgt de Metropoolregio Amsterdam nog eens 800 miljoen euro, waarvan 350 miljoen euro voor Amsterdam, voor de verbetering van stations of het investeren in buslijnen. Daardoor kunnen 175.000 woningen in de regio versneld worden gebouwd voor 2030, waarvan 43.000 in Amsterdam. Woningbouw is namelijk afhankelijk van hoe bereikbaar een nieuwe wijk is. Twee derde van de woningen is bedoeld voor mensen met een laag of middeninkomen.

Zuidasdok en Noord/Zuidlijn

Sinds de start in 2017 van de verbouwing van het Zuidasdok – het ondertunnelen van de A10 ter hoogte van station Zuid – kent het project de ene na de andere tegenvaller. Het gesprek tussen Rijk en regio over de voortgang zat al ruim twee jaar muurvast vanwege een financieel tekort. Met het geld dat het Rijk en de regio nu beschikbaar stellen, kan de aanbesteding voor de bouw direct starten.

De Zuidas krijgt zoals oorspronkelijk gepland een gedeeltelijke ondertunneling voor beide richtingen van ringweg A10. Daardoor kunnen er meer sporen worden aangelegd op de plek waar nu nog auto’s rijden. Het station krijgt ook een internationale treinterminal. Zowel het Rijk als de gemeente zien Amsterdam Zuid als één van de belangrijkste stations voor het (inter)nationale treinverkeer. Rond 2036 moet het Zuidasdok helemaal af zijn.

Bij het doortrekken van de Noord/Zuidlijn is meer terughoudendheid op zijn plaats. De komende twee jaar worden onderzoeken gedaan hoe de metro het beste kan lopen en of het haalbaar is. Het plan is om in ieder geval het Schinkelkwartier bereikbaar te maken per metro met een metrohalte bij de Johan Huizingalaan. Op zijn vroegst wordt in 2028 begonnen met het uitbreiden van de Noord/Zuidlijn, vanaf station Zuid, en de bouw gaat ongeveer tien jaar duren.

Bereikbaarheid Noord

In Haven-Stad, een nieuwe woonwijk ten noordwesten van het centrum, onder meer rond Sloterdijk en de Coenhaven, wil de gemeente circa 72.000 woningen bouwen. Idealiter had de gemeente gezien dat de Ringlijn vanuit Sloterdijk meteen wordt doorgetrokken naar Amsterdam CS, maar zover wil het Rijk nog niet gaan. Wel leggen Rijk en regio geld bij elkaar voor het eerste deel met een halte bij de Hemknoop, die in 2027 af moet zijn. Daarnaast is er geld om tramlijn 5 vanuit de Marnixstraat door te trekken naar Haven-Stad via dit nieuwe metrostation.

Naast de grote metroprojecten en Zuidasdok komen er nieuwe buslijnen tussen Zeeburg en IJburg en Zuidoost en Weesp, wordt de IJtram verbeterd naar IJburg, komt er geld voor verbetering van fiets- en autoroutes en openbaar vervoer bij het Hamerkwartier in Noord en komen bij de NDSM-werf extra aanmeerplekken voor meer veerponten. Het is de gemeente niet gelukt om geld te krijgen voor een brug over het IJ.

In Zuidoost worden ook nog diverse trein- en metrostations aangepakt, wordt geïnvesteerd in verbetering van het busstation Bijlmer Arena en komt er geld voor verbetering van fietsinfrastructuur.

140.000 extra banen

Het totale pakket voor investeringen in de openbaar vervoer- en infrastructuurprojecten bedraagt voor de regio in totaal 5,4 miljard euro, waarvan het Rijk 4,1 miljard euro betaalt en regionale partijen samen 1,3 miljard euro bijdragen. Amsterdam draagt voor 600 miljoen bij, terwijl Schiphol 100 miljoen euro betaalt. De precieze verdeling per project moet nog bepaald worden.

De overeenkomst is daarnaast gesloten met Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, NS, KLM, projectontwikkelaar SDAC en de gemeente Haarlemmermeer. Alle partijen benoemen dat deze deal ook een stimulans is voor de economie. De gemeente verwacht hierdoor 140.000 extra banen in de regio. In 2050 moeten dit er zelfs 270.000 zijn.

