Minister: krimp Schiphol niet haalbaar, voorlopig meer vluchten dan gepland

Dat zegt Harbers in een interview met het vakblad Luchtvaartnieuws, dat zaterdag verschijnt. Het aantal vluchten kan volgens hem veel minder snel omlaag, mogelijk met hoogstens 7 procent.

De minister van Infrastructuur maakte net voor de zomer plannen bekend om 12 procent van het jaarlijkse aantal starts en landingen op de luchthaven te schrappen. Schiphol moet zo binnen de in 2015 gestelde geluidsgrenzen blijven. Dat lukt sindsdien steevast niet met de huidige grens van 500.000 vluchten per jaar, doordat opeenvolgende kabinetten verzuimden om de regels wettelijk vast te leggen.

Een jaar geleden waarschuwde luchtvaartinspectie ILT dat rechters gehakt zullen maken van de overschrijdingen en het bijbehorende ‘anticiperend handhaven’ van de regels. Momenteel ligt er een dagvaarding bij justitie van inwoners van Aalsmeer tegen de jarenlange omissie.

Europese regels

Eerder werd al duidelijk dat Harbers’ krimpplannen op gespannen voet staan met Europese regels. Die schrijven voor dat er sprake moet zijn van een ‘afgewogen aanpak’ van geluidshinder. “Voor het vastpinnen op die 440.000 vluchten per jaar moeten we van de Europese Unie een procedure voor ‘balanced approach’ volgen en dat kost meer tijd. Ik denk dat we dit kunnen afronden op 1 november 2024.”

Het kabinet wil Brussel ervan overtuigen dat krimp de enige oplossing is om de geluidshinder rondom Schiphol binnen de vastgelegde grenzen te houden. Maar of dat een jaar later dan gepland wel zal lukken, is de vraag. Volgens de luchtvaartsector gaat Harbers voorbij aan de kapitale investeringen die veel gebruikers van de luchthaven doen in de nieuwste, minder lawaaiige toestellen. Het oorspronkelijke krimpplan tot 400.000 vluchten was gebaseerd op de vliegtuigen die in 2018 Schiphol aandeden.

Sindsdien heeft KLM haar Fokkers ingeruild voor Embraers en 17 oude Jumbo’s vervangen door Boeing 787 Dreamliners. Easyjet vliegt inmiddels met de nieuwste generatie Airbussen op Schiphol. KLM en Transavia kondigden dit voorjaar bovendien een miljardeninvestering aan in nieuwe Airbussen, die vanaf eind 2023 verouderde Boeings 737 vervangen.

Meer vluchten

Tot Europa groen licht geeft, kan luchtvaartinspectie ILT vanaf november 2023 alleen sturen op geluidsoverschrijding bij de 35 ‘handhavingspunten’ rondom Schiphol. Dat zijn fictieve punten waarvoor de gemiddelde geluidsbelasting per jaar wordt berekend. Op enkele punten, waaronder die bij de Buitenveldertbaan (waarvan vliegroutes over Amsterdam-Zuid, Buitenveldert, Zuidoost en Amstelveen voeren) werd zelfs in coronatijd de hindergrens overschreden, zonder dat ILT kon ingrijpen.

Harbers verwacht dat die aanpak ertoe zal leiden dat het maximum aantal vluchten op Schiphol rond de 465.000 per jaar zal uitkomen. Maar het is ook mogelijk dat er meer vluchten worden uitgevoerd als luchtvaartmaatschappijen minder lawaaiige vliegtuigen inzetten. De luchtvaartsector wil dat Harbers ook in de toekomst rekening houdt met de komst van nieuwe toestellen die minder herrie en milieu-uitstoot opleveren in plaats van dat hij werkt met een grens aan het aantal vluchten.

KLM liet eerder weten vanwege de oorspronkelijke krimpplannen tussen de 25 en 30 bestemmingen te moeten schrappen en daardoor zoveel geld mis te lopen dat investeringen in duurzaamheid en het verminderen van herrie gevaar liepen.