Minister Slob dreigt financiering islamitische Haga Lyceum te stoppen

Het is voor het eerst dat een minister van Onderwijs besluit de bekostiging van een school te stoppen. Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft het Haga nu niet voldaan aan de voorwaarden die hij 16 september had gesteld. Toen eiste de bewindsman dat de bevoegdheden uiterlijk 14 oktober overgedragen moesten zijn aan een nieuw bestuur. Dat is niet gebeurd.

Het Haga kan het tij nog keren door voor 17 oktober de statuten aan te passen, waardoor de interim-bestuurder aan het werk kan. Een teken van goede wil, stelt Slob. ,,Dit is een heel vergaand besluit en nog nooit heeft een bewindspersoon dit besluit genomen. De school beroept zich op administratieve problemen – ik vind abusievelijk – dan vind ik dat ze de kans moeten krijgen om dat in korte tijd te herstellen.’’

Statuten wijzigen

De minister doelt op het aanpassen van de statuten van het Haga. Dat is nodig omdat de interim-bestuurder, Marcel Heuver, geen moslim is terwijl de statuten dat wel voorschrijven. De huidige bestuurder, Soner Atasoy, zei vandaag in de Volkskrant dat hij daarvoor ‘enkele weken’ nodig heeft omdat volgens hem de medezeggenschapsraad van de school de wijziging moet goedkeuren.

Dat is volgens Slob onzin. ,,Nergens in onze wet- en regelgeving staat dat dat nodig is. Als je het wetboek openslaat, staat daar nergens een belemmering. Men kan gewoon naar de notaris stappen. Dat had al lang gebeurd kunnen zijn.’’ Slob benadrukt dat Heuver zelf door de medezeggenschapsraad en ouderraad van het Haga naar voren is geschoven.

De school krijgt nu nog tot donderdag 12.00 uur de tijd om alsnog ‘alle taken en bevoegdheden’ over te dragen aan de interim-bestuurder en zelf af te treden. Dan is Slob bereid zijn besluit terug te draaien. Hij bestrijdt dat er sprake is van uitstel. ,,De keuze is gemaakt.’’

Duidelijkheid

Hoe dan ook draait de ChristenUnie-bewindsman de geldkraan niet meteen dicht. ,,De bekostiging wordt gestopt per 1 december, zodat er voor iedere leerling een passende plek gevonden kan worden samen met de gemeente’’, stelt Slob. ,,Ik hoop dat er in het belang van de kinderen eindelijk duidelijkheid komt.’’