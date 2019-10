Minister Slob stopt financiering islamitische Haga Lyceum per 1 december aanstaande

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum krijgt per 1 december geen rijksgeld meer. Het is voor het eerst dat een minister van Onderwijs besluit de bekostiging van een school te stoppen. Het Haga kan het tij nog keren door voor 17 oktober de statuten aan te passen, waardoor de interim-bestuurder aan het werk kan.

Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft het Haga nu niet voldaan aan de voorwaarden die hij 16 september had gesteld. Toen eiste de bewindsman dat de bevoegdheden uiterlijk 14 oktober overgedragen moesten zijn aan een nieuw bestuur. Dat is niet gebeurd.

De school krijgt nog tot donderdag 12:00 uur de tijd om alsnog ‘alle taken en bevoegdheden’ over te dragen. Volgens het Haga kon de voorgedragen interim-bestuurder – die door de Onderwijsinspectie onder voorwaarden werd goedgekeurd – niet beginnen aan zijn werk beginnen omdat hij geen moslim is. Dat schrijven de statuten van het Haga wel voor. Wijziging van die stukken zou enkele weken duren, stelde de islamitische school.

Geldkraan

Die tijd wil Slob niet geven. Volgens de minister beroepen de huidige bestuurders zich ‘onterecht op administratieve belemmeringen’, die ‘op zeer korte termijn opgeheven kunnen worden’. Doet het Haga dat, dan is Slob bereid zijn besluit aan te passen.

Hoe dan ook draait de ChristenUnie-bewindsman de geldkraan niet meteen dicht. ,,De bekostiging wordt gestopt per 1 december, zodat er voor iedere leerling een passende plek gevonden kan worden samen met de gemeente”, stelt Slob. ,,Al onze inspanningen zijn er op gericht om alle leerlingen een veilige leeromgeving te bieden.”

De genoemde belemmeringen kan het bestuur op zeer korte termijn opheffen. Omdat het besluit zeer ingrijpend is voor leerlingen, ouders en personeel krijgt het bestuur tot uiterlijk 17 oktober 12.00 uur om alle taken en bevoegdheden over te dragen aan de voorgedragen interim-bestuurder. Dat zou tot aanpassing van het besluit kunnen leiden.

‘Korreltje zout’

Directeur-bestuurder Söner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum lijkt zich vooralsnog weinig zorgen te maken over het besluit van minister Slob om de financiering van zijn school stop te zetten. “Je moet dit met een korreltje zout nemen”, zegt hij in een eerste reactie. ,,We hebben nog een aantal belangrijke procedures lopen voordat de betaling per 1 december stopt.”

,,Maar Slob moet vooral doen wat hij denkt dat goed is. Dan gaan wij dat ook doen”, aldus Atasoy. “We gaan nu eerst met z’n drieën in een hoekje zitten huilen en dan gaan we nadenken over vervolgstappen.”