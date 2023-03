Minister van Langdurige Zorg bezoekt Amsterdam UMC: palliatieve zorg loont

Achtergrond Dit politie­team staat agenten bij na heftige incidenten: ‘Als je weer veilig bent, komen de emoties los’

Politiemensen krijgen in hun werk te maken met nare en heftige zaken. Voor wie dat even te veel wordt, is er het Team Collegiale Ondersteuning. Zij bieden collega’s hulp en een luisterend oor. ‘Bij de achtervolging in Broek in Waterland vreesden agenten voor hun leven. Dat hakt erin.’