Minster Yesilgöz in gesprek met moeders in Zuidoost: ‘Mijn steun hebben jullie als jullie de grenzen zoeken’

Online zien wat er in de oorlog bij jouw huis gebeurde? Dat wordt mogelijk realiteit door kennis Gerrit en Heleen

De inzet van Gerrit van der Vorst en Heleen bij ’t Vuur leverde de afgelopen jaren een schat aan informatie op over honderden onderduikers in Zeist. En nu gaat hun kennis de wereld over, dankzij internationaal wetenschappelijk onderzoek. Wie straks zijn huis opzoekt op de kaart van Europa, maakt kans dat hij met een druk op de knop ontdekt wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld.

11 januari