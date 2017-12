Minuscule sporen koppelen Sjonny W. aan oude moord

W. wordt nu voor de dood van Mirela Mos en Monique Roossien vervolgd en justitie denkt dat hij ook de zwaar verslaafde Sabrina Oosterbeek vermoordde.



Zij verdween in maart van dit jaar spoorloos in Zuidoost en er is weinig hoop dat zij nog leeft. Donderdag is er een inleidende zitting in de zaak.



W., die onlangs een zelfmoordpoging heeft gedaan, ontkent enige betrokkenheid bij de dood van de vrouwen van wie vaststaat dat zij kort voordat hen iets overkwam alle drie contact met hem hebben gehad.



W. belde met Oosterbeek in de nacht dat zij verdween. Met haar had hij nu en dan seks en op camerabeelden is te zien hoe W. in de nacht van haar verdwijning haar fiets verplaatst.



Sperma van verdachte

Twaalf jaar eerder had hij ook een soort relatie met Mos in de tijd voor haar dood. Zijn dna werd niet alleen gevonden bij het lichaam van Mos, maar een coldcaseteam vond ook sporen van W. op de vuilniszakken waarin haar lichaam was verpakt, al is dat spoor heel zwak.



Ook met het andere slachtoffer, Monique Roossien, had W. contact, zo blijkt uit een spermaspoor dat bij haar ontzielde lichaam was gevonden, en dat pas na de arrestatie van W. aan hem kon worden gekoppeld.