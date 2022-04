Misdaadkopstuk Rogier ‘Piet Costa’ P. krijgt vijftien jaar cel in cokezaak

NieuwsDe rechtbank in Rotterdam heeft maandag de 50-jarige Roger P., alias Piet Costa, veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is bewezen dat P. zich als leider van een misdaadbende schuldig heeft gemaakt aan de import van duizenden kilo’s cocaïne.

Volledig scherm Rogier P., beter bekend als Piet Costa, zou ook betrokken zijn bij de 'martelcontainer'. Uitspraak in die zaak volgt nog. © ANP / EPA

P. werd in juni 2020 aangehouden en zit sindsdien vast. Hij is tevens de spil in het geruchtmakende proces rond de ‘martelcontainer’ in Wouwse Plantage.

P. en een groep medeverdachten zouden in een loods een geïmproviseerd cellencomplex hebben ingericht, bedoeld om criminele vijanden in op te sluiten en te folteren. De politie kwam dit sinistere project tijdig op het spoor. De rechtbank in Amsterdam moet nog uitspraak doen in die zaak.

Het bewijs in de cokezaak bestaat vrijwel geheel uit zogeheten pgp-berichten - versleutelde communicatie tussen de verdachten onderling. De advocaten van de verdachten hebben de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van deze berichten uitvoerig betwist. Volgens de rechtbank is het Openbaar Ministerie (OM) in dit kader niet altijd volgens de regels te werk gegaan. Het OM deed dit echter niet bewust, aldus de rechtbank, die het zogeheten vormverzuim niet ernstig genoeg vond om er verstrekkende gevolgen aan te verbinden, zoals het ongeldig verklaren van de vervolging of het uitsluiten van het bewijs.

Het OM eiste in januari zeventien jaar en negen maanden cel tegen P., voor het leiden van een misdaadbende, het organiseren van de coketransporten en voor witwassen.

