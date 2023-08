Moeder Franny en dochter Rachel vieren 15-jarig jubileum Van Soest Chocolatier: 'We hebben nog nooit ruzie gehad'

Nieuws Flitsbezor­ger Getir sluit vijf magazijnen in Amsterdam: ‘We willen discussie met gemeente achter ons laten’

Getir sluit dit jaar vijf magazijnen in Amsterdam. De flitsbezorger zegt klaar te zijn met de discussie met de gemeente over de bestemmingsplannen. In zes andere Nederlandse steden verdwijnt Getir helemaal, al is dat vanwege beperkte klandizie.