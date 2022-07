Mogelijk gigantische groene waterstoffabriek in Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven komt in 2027 mogelijk de grootste fabriek voor groene waterstof van Europa. Dat een dergelijke fabriek grote hoeveelheden stroom nodig heeft, is volgens initiatiefnemer HyCC geen bezwaar. ‘Wij gaan dit alleen doen op basis van volledig duurzame elektriciteit.’

Volledig scherm In de Amsterdamse haven komt in 2027 mogelijk de grootste groene waterstoffabriek van Europa. © Siebe Swart/ANP

Groene waterstof geldt als een grote stap op weg naar een economie die veel minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Waterstof wordt gemaakt door elektrolyse, het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Als dat gebeurt met hernieuwbare energie zoals de elektriciteit van windparken op zee, komen daarbij geen broeikasgassen vrij.

Dat is precies wat het jonge bedrijf HyCC wil gaan doen vanuit de Amsterdamse haven. Samen met het havenbedrijf kondigt het woensdag aan dat het vanaf 2027 een fabriek in bedrijf wil hebben met een capaciteit van 500 megawatt. Een eerste haalbaarheidsstudie is achter de rug. Nu kan het bedrijf beginnen met de zoektocht naar een geschikte locatie, het aanvragen van vergunningen het sluiten van overeenkomsten met afnemers van de waterstof.

Daarbij denkt het bedrijf in de eerste plaats aan de industrie die uitkijkt naar een alternatief voor aardgas en de transportsector. Waterstof kan ook een bestanddeel worden voor synthetische kerosine als duurzame vliegtuigbrandstof. “Dit gaat heel belangrijk zijn voor de verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied,” zegt HyCC-directeur Marcel Galjee.

Of de Fabriek er echt komt, is nog niet zeker. HyCC heeft nog veel te onderzoeken voordat het eventueel tot een investeringsbesluit komt, Galjee spreekt van een ‘miljardeninvestering’.

Direct op het hoogspanningsnet

Shell trok vorige week ongeveer 1 miljard euro uit voor de bouw van een groene waterstoffabriek van 200 megawatt op de Tweede Maasvlakte, die de grootste van Europa zal worden. Als het plan van HyCC doorgaat zal de Amsterdamse haven het stokje van Rotterdam overnemen met een nog grotere fabriek, al zijn her en der in Europa intussen ook andere grote elektrolysers in ontwikkeling.

Nu er vanwege de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering grote haast is om het aardgasverbruik snel terug te dringen voelt HyCC dat het de wind mee heeft. Het bedrijf ziet de haven als een geschikte uitvalsbasis. Galjee: “Dit is een regio met Schiphol, de scheepvaart, industrie en het enige staalbedrijf van Nederland. Al deze sectoren hebben in al hun scenario’s grote volumes waterstof nodig.” Met Tata Steel en de Amsterdamse haven werkt HyCC al aan een waterstoffabriek van 100 megawatt om de staalfabrieken te verduurzamen.

HyCC is een samenwerkingsverband van chemiebedrijf Nobian met de Australische investeringsmaatschappij Macquarie. Nobian is via het voormalige moederbedrijf Nouryon weer een afsplitsing van AkzoNobel. “Wij hebben vanuit Nobian honderd jaar ervaring met het omzetten van elektronen in moleculen,” zegt Galjee. Nobian heeft al grote elektrolysers in gebruik voor de productie van chloor, natronloog én waterstof, maar dan uit zout water.

Dat de nieuwe fabriek immense hoeveelheden stroom nodig heeft, ziet HyCC niet als een struikelblok, ondanks de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet in de regio. De fabriek zal direct op het hoogspanningsnet worden aangesloten. “We kunnen juist een deel van de oplossing zijn,” zegt Galjee. “Het voordeel van elektrolyse is dat je het heel flexibel kunt inzetten. Op momenten dat er veel elektriciteit is, kunnen wij die omzetten in waterstof en als het er niet is, produceren wij even wat minder.”

HyCC twijfelt er niet aan dat er in 2027 genoeg groene stroom zal zijn, hoewel veel windparken eerst nog maar eens gebouwd moeten worden. Het kabinet heeft al meer windenergie vanaf de Noordzee aangekondigd, zegt Galjee. Over de mogelijkheid dat de fabriek desnoods begint met de productie van waterstof op basis van fossiele brandstoffen is hij duidelijk: “Wij gaan dit alleen doen op basis van volledig duurzame elektriciteit.”