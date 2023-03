Mogelijk minder vluchten in de meivakantie: weer oponthoud bij onderhoud aan startbaan Schiphol

eens een zeeuw ‘Bijna al mijn dromen 's nachts spelen zich af in een Middelburg­se setting’

Met zijn productiebedrijf NewBe maakt Jeroen Koopman (38) films, series en documentaires, onder meer voor Netflix. Hij woont in Amsterdam, maar woonde tot op 17-jarige leeftijd in Zeeland. Eerst een jaartje in Vlissingen, daarna in Middelburg. ,,In Middelburg heb ik geleerd om op een creatieve manier naar de wereld te kijken. Waar de ander een trap ziet, zie ik een springplank.”