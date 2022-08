Moordzaak Peter R. de Vries voortgezet na uitgesteld vonnis

NieuwsBij de rechtbank in Amsterdam vindt donderdag een tussentijdse zitting plaats in de strafzaak tegen Delano G. en Kamil E., de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie eiste in juni een levenslange gevangenisstraf tegen hen.

Volledig scherm De bloemenzee voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. © ANP / ANP

De rechtbank zag zich echter genoodzaakt de uitspraak uit te stellen en het onderzoek te heropenen, nadat het OM op het laatste moment nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier toevoegde.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. G. en E. konden kort na de aanslag worden aangehouden. De moord schokte heel Nederland.

De verklaringen zijn afgelegd door een beschermde en anonieme getuige, die de codenaam 5089 heeft. Hij zou een vriend zijn van Krystian M. die op 4 juli werd aangehouden. Volgens het OM heeft M. de uitvoerders van de moord rechtstreeks aangestuurd. Op dezelfde dag zijn nog twee verdachten aangehouden, in Spanje en op Curaçao. Het drietal zit in voorarrest. Een op 26 juli in Helmond aangehouden man is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte. De landelijke recherche is volop bezig met het onderzoek naar personen die op afstand bij de moord betrokken zouden zijn.

Taghi

Van meet af aan is aangenomen dat ook Ridouan Taghi tot die groep behoort. Tegen hem is inmiddels ook levenslang geëist in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Nabil B. is kroongetuige in dat proces. Eerder werden zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De rol als vertrouwenspersoon en adviseur van B. lijkt De Vries fataal te zijn geworden.

G. (22) en E. (36) hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. G. heeft er naast zijn ontkenning verder het zwijgen toegedaan. E. zegt dat hij slechts iemand op en neer naar Amsterdam moest brengen, waar hij geld voor kreeg, maar verder wist hij naar eigen zeggen niet wat de bedoeling was.

Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de rechtbank alsnog uitspraak zal doen in de zaak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.