Moorman wil 200.000 euro reserveren voor gratis maaltijden op Amsterdamse scholen

Taghi Podcast De wereld van F-game, hoe digitale fraude raakt aan de zware misdaad

Digitale fraude is een snel groeiend probleem en is populair onder jongeren. Er worden bakken geld mee verdiend en het risico is relatief laag. Het geld dat ze daarmee verdienen, wordt niet alleen besteed aan Rolexen, maar ook geïnvesteerd in georganiseerde misdaad.

20 november