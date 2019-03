Moslimorganisaties roepen schoolbestuur Cornelius Haga op te vertrekken

De oproep is ondertekend door de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO), de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland (UMMON), Stichting Home Empowerment, het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo), Stichting Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam en Nisa for Nisa.



'In de discussie die de afgelopen dagen is losgebarsten rondom het Cornelius Haga Lyceum zien we in toenemende mate dat individuele belangen prevaleren boven het algemeen belang van goed islamitisch voortgezet onderwijs', staat in de verklaring. De organisaties willen dat de bestuurders van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar het lyceum onder valt, 'hun persoonlijke belang' opzij zetten. 'Zodat het Cornelius Haga kan blijven voortbestaan en we met de opgedane kennis en ervaring en de betrokkenheid van de lokale moslimgemeenschap de school verder kunnen ontwikkelen. De kinderen van het Cornelius Haga Lyceum en van Amsterdam verdienen dit.'



Volgens de organisaties is er jarenlang hard gewerkt aan de kwaliteit van het islamitisch onderwijs. 'En dat werpt zijn vruchten af. Er is een groeiend aantal excellente islamitische scholen in Nederland. De lat ligt hoog en die verwachtingen willen wij waarmaken. De afgelopen jaren hebben wij hierbij altijd op ondersteuning kunnen rekenen van de gemeente.'



Burgemeester Femke Halsema drong vorige week direct aan op het vertrek van het schoolbestuur. Dat wijst alle aantijgingen echter van de hand en weigert op te stappen.