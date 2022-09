Muurgedicht Abdelkader Benali laat de transitie van Nieuw-West zien

NieuwsNieuw-West is sinds kort een muurgedicht van Abdelkader Benali rijker, verspreid over drie verschillende muren. Twee daarvan zijn al te zien, voor het derde deel wordt nog naar een locatie gezocht. ‘Mijn gedicht is nu deel geworden van de wereld.’

Volledig scherm Het muurgedicht op de flat tussen Langswater en Osdorperweg. © Daphne Lucker

Het gedicht begint op het hoekhuis aan Opmerkzaam, vlak naast de Sloterplas, met de regel: ‘Ooit stond je hier op weilanden tussen gras en groen en grieten.’ Het tweede vers is te vinden op de flat tussen Langswater en Osdorperweg.

Schrijver en dichter Abdelkader Benali (47) schreef het gedicht speciaal voor Nieuw-West en vindt het bijzonder dat zijn woorden vereeuwigd zijn in de buurt waar hij met plezier woont. “Mijn gedicht is nu deel geworden van de wereld. Dat geeft een gevoel van trots en voldoening. Ik ben een schrijver die graag wil dat de literatuur in de openbaarheid is en dat iedereen ervan mee kan genieten. Ook mensen die geen boek kunnen kopen of lenen.”

Het initiatief voor de muurgedichten komt van bewoners van buurthuis de Aker die met de themagroep openbare ruimte het stadsdeel aantrekkelijker willen maken. Bewoner Sem van de Pol (43): “De muurgedichten maken de buurt levendiger en vertellen daarnaast de geschiedenis van Nieuw-West. De drie verzen staan voor drie perioden: de tijd dat hier weilanden waren, de jaren tachtig en negentig toen Osdorp wat in verval raakte en de jaren van ontwikkeling die toen volgden, met hoogwaardige nieuwbouw. Wat je nu eigenlijk ziet.”

Benali heeft het driedelige gedicht ook met deze historische gedachte geschreven: “Door de naam Nieuw-West lijk het alsof de buurt geen verleden heeft, maar het tegendeel is waar. Het was de plek waar de boeren zaten en de natuur begon. Maar ook de plek waar, als je een misdaad had gepleegd, naartoe werd verbannen. Voor heel veel mensen was Nieuw-West toen het einde van de wereld. Nu is het the best of two worlds: je bent én in het stadse Amsterdam én in het groen.”

De laatste muur

De zoektocht naar drie geschikte muren ging niet zonder slag of stoot. Op het laatste moment trok de Amsterdamse woningstichting Rochdale, die aanvankelijk toestemming had gegeven voor een vers op de hoek van de Wolfbrantskerkweg en Tussen Meer, zich onverwacht terug.

Van de Pol: “De daadwerkelijke reden blijft een beetje duister, maar het formele antwoord was dat als het muurgedicht ooit verwijderd zou worden, de muur beschadigd raakt. Maar goed, waarom zou je het willen verwijderen? Ik heb nog gevraagd of het verder onderbouwd kon worden, maar dat was aan dovemansoren gericht.”

De reacties van bewoners op de twee geschilderde gedichten zijn gelukkig positief. Joke (51) woont in de buurt van Sloterplas en had het gedicht al opgemerkt. “Ik vind het stukje ‘Jij en ik, en jij en hij, en zij en hun, en hen en wij en alles ertussenin’ het mooiste. Juist hier in Osdorp is dit een goede uitspraak.” Ook Lieke (22) vindt het een geslaagd project. “Boeken lees ik wel, maar eigenlijk nooit gedichten. Dit staat wel leuk en voegt wat toe aan de wijk.”

Benieuwd waar in de stad nog meer straatpoëzie is te vinden? Op straatpoezie.nl vind je een handig overzicht.