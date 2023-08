Mysterie: wanneer is een herenhuis officieel een herenhuis in Amsterdam

Amsterdam 'wiethoofd­stad' van Nederland: nergens meer kwekerijen opgerold na stroomdief­stal

In Amsterdam zijn vorig jaar 75 wietkwekerijen opgerold na elektriciteitsdiefstal. Nergens anders in Noord-Holland gebeurde dat zo vaak. Ten opzichte van 2020 is het aantal opgerolde kwekerijen gedaald, want toen gebeurde dat 110 keer.