Mysterie opgelost: wat doen al die nonnen op zaterdagnacht in de binnenstad?

indebuurt.nlStel: je komt met je dronken kop terug van uitgaan en loopt opeens een non tegen het lijf. Wat doet die hier? In Amsterdam zie je zelden nonnen! Behalve op zaterdag 18 maart. Tussen 00.00 en 4.00 uur struinen tientallen nonnen door de binnenstad. Als hangjongeren staan ze voor de Amsterdam Dungeons. Waarom? Je leest het hier!

Om maar gelijk een misverstand uit de wereld te helpen: nee, de nonnen zijn hier niet voor hun jaarlijkse avondje uit. Ze komen ook niet van heinde en verre naar Amsterdam om het griezelhuis te bezoeken. Vóór de Amsterdam Dungeons staat iets wat op deze bijzondere avond hun aandacht trekt. De Mirakelkolom.

De enorme onopvallende zuil

De Mirakelkolom is een enorme zuil op het Rokin. Nooit opgevallen? Stadsgids Elyzabeth Norman van Badass Tours vertelt ons erover: “Amsterdammers zijn altijd stomverbaasd als ik hen de Mirakelkolom laat zien tijdens een stadstour. Blijkbaar valt de zuil maar weinig mensen op, terwijl die er al sinds 1988 staat! Ik moet er wel bij zeggen: de zuil was even weg toen de Noord/Zuidlijn werd aangelegd, tussen 2001 en 2017.”

Volledig scherm De Mirakelkolom valt maar weinig mensen op. Het spektakel van trams, toeristen en fietsers heeft er misschien mee te maken © indebuurt

Maar dan nog. De Mirakelkolom stijgt maar liefst acht meter de lucht in! Een opvallende verschijning, zou je denken. De nonnen vinden dat in ieder geval wel. Elyzabeth: “Op de plek van deze zuil stond ooit een middeleeuwse kapel, de zogeheten Heilige Stede. Deze katholieke kerk toverde Amsterdam om tot een belangrijk bedevaartsoord.”

De onverwoestbare hosti

De Heilige Stede werd kort na 15 maart 1345 gebouwd. Op die dag vond namelijk een mirakel plaats in een (toen nog heel gewoon) huis op de Kalverstraat. Daar kreeg de doodzieke Ysbrant Dommer een hostie, die hij kort na het innemen weer uitkotste. Zijn vrouw gooide het heilige medicijn in het haardvuur, maar het vatte geen vlam. Sterker nog: de hostie bleef boven het vuur zweven! Een wonder. Nog geen jaar later erkende bisschop Jan van Arkel deze gebeurtenis als ‘het Mirakel van Amsterdam’. En daar hoorde een kerk bij.

Volledig scherm Zo zag de Heilige Stede eruit. Deze tekening komt uit 1693. | Foto: Stadsarchief Amsterdam

Maar waar is die kerk gebleven? Elyzabeth: “Na de Alteratie werd deze katholieke kerk overgedragen aan de protestanten. De kerk verviel. In 1908 braken de protestanten het gebouw af. Maar grote brokken steen werden bewaard, bijvoorbeeld in het Rijksmuseum. Al die brokken perste de Amsterdamse beeldhouwer Johan George ’t Mannetje samen tot een zuil: de Mirakelkolom.”

De Stille Omgang

Al is de Heilige Stede al jaren geleden afgebrokkeld, bedevaartgangers vanuit heel Nederland reizen nog altijd af naar Amsterdam voor een jaarlijkse tocht door het centrum. De ‘Stille Omgang‘ heet deze nachtelijke escapade, en is de grote afsluiter van het Mirakelfeest dat elk jaar op de eerste woensdag na 12 maart plaatsvindt om het Mirakel van Amsterdam te vieren. In deze Mirakelweek, van woensdag tot en met zaterdag, draait het Begijnhof op volle toeren. En laten de nonnen zich opeens wat vaker zien.

