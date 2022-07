Na 30 jaar wonen plots geen huurcontract meer: 71-jarige huurder vecht het aan

Volledig scherm Verzakking bij huizen op de Admiraal de Ruijterweg. © Sophie Saddington

Een man van 71 jaar die al dertig jaar op drie hoog in een huis aan de Admiraal de Ruijterweg woonde, verzette zich donderdag in de Amsterdamse rechtbank tegen de ontbinding van zijn huurcontract, nadat hij in augustus vorig jaar uit huis werd gezet.

De gemeente heeft op vrijdag 30 juli vorig jaar de bewoners van twaalf woningen op huisnummers 70, 72 en 74 opgedragen binnen vier dagen te vertrekken wegens acuut verzakkingsgevaar. Bewoners van aangrenzende koophuizen mochten blijven.

Er is gestut, zo bevestigt een woordvoerder van stadsdeel West, waardoor het acute verzakkingsgevaar is geweken. Nu wil de bewoner, die leeft op bijstandsniveau, terug naar zijn woning aan de Admiraal de Ruijterweg. Hij wil terug omdat andere woningen in de stad van soortgelijke grootte te duur voor hem zijn; de verhuurder heeft echter andere plannen met de panden na de verzakking.

Achterstallig onderhoud

Het is belangrijk of het om een plotse verzakking gaat, of eentje die er al lange tijd aan zat te komen, blijkt tijdens de rechtszitting. Dat speelt een essentiële rol in of de verhuurder het contract mag ontbinden. Volgens de rechter kan het antwoord op die vraag wezenlijke gevolgen hebben voor veel meer huurders in Amsterdam.

De advocaat van verhuurder Rappange verwijst naar de instorting van een dijklichaam onder een huis verderop vorig jaar, waardoor de achterkant van meerdere panden flink is verzakt. Volgens haar gebeurde dat plots, maar volgens de bewoner zat het er al jaren aan te komen vanwege achterstallig onderhoud.

De emoties lopen hoog op wanneer de advocaat van Rappange dat weerspreekt. “Dit irriteert me enorm. Ik had net ook een aantal keer kunnen kuchen en dat heb ik niet gedaan,” zegt ze als reactie op het hoongelach van de bewoners.

Rappange is nu van plan de achterkant van de drie panden te slopen en zodanig te herbouwen dat er niet twaalf, maar negentien huizen passen.

Maarten Driessen (58), directeur van een aan Rappange gelieerde bv, beheert de panden. Hij zegt: “Als ik niet kan doorpakken, doe ik niets. Dan laat ik het zo staan tot het in elkaar zakt.”

Gevaar voor werknemers

De bewoner wil niet met de krant praten ‘om niet al zijn troeven al weg te geven’. Twee van zijn onderburen zijn donderdag bij de zitting aanwezig. Zij hebben geen rechtszaak aangespannen, maar overwegen dat wel.

Fleur Welter (41), die sinds september 2018 op de begane grond woonde, wist al dat er veel mis was in haar huis. Lekkage in het souterrain was aan de orde van de dag, net als scheuren in de muur en in het plafond. Op een gegeven moment sloten de deuren niet meer.

In juli 2021 kreeg Welter van de verhuurder, wegens werkzaamheden aan het souterrain, de sleutels van een huis verderop in het verzakte pand. Toen zij daar een vloer wilde laten leggen, weigerde de medewerker van het vloercentrum: hij vond het een gevaar voor zijn werknemers.

Slapen in de woonkamer

Rappange wijst erop alle bewoners een alternatieve woning aan te hebben geboden, iets dat volgens de wet niet hoeft. Acht bewoners van de Admiraal de Ruijterweg gingen akkoord met hun alternatieve woning. Ook Welter kreeg wat aangeboden. Maar waar ze voor haar huis aan de Admiraal de Ruijterweg zo’n elf euro per vierkante meter betaalde, exclusief tuin, betaalt zij nu voor een woning aan de Geuzenstraat 25 euro per vierkante meter. Ze ging van 160 vierkante meter naar 48. Welter slaapt in de woonkamer, haar dochter van twaalf in de enige slaapkamer. Ze mag de woning aanhouden, maar dat wil ze niet.

Op voorstel van de kantonrechter gaan de 71-jarige bewoner en Rappange nog eens met elkaar in gesprek om te kijken of ze een geschikte alternatieve woning kunnen vinden. Lukt dat niet voor eind augustus, dan doet de rechter op 12 september uitspraak.