Na explosies bij Feyenoord-kroegen nu ook Ajax-café mikpunt: ‘Wij zijn geen hooligancafé’

,,Wij zijn een Ajax-café, geen hooligancafé’’, zegt Mieke, uitbaatster van de nu getroffen Amsterdamse kroeg Vak West, tegen Het Parool . ,,In 14 jaar is hier nog nooit iets gebeurd.’’ Dat haar zaak is uitgekozen komt mogelijk doordat het een van de weinige echte Ajax-café’s is die de stad nog kent, denkt ze. ,,Ik weet helemaal niks, maar het zal wel met dat gedoe in Rotterdam te maken hebben.” Op de camerabeelden is niets te zien. ,,Gelukkig heb ik een rolluik. Anders was het nog erger geweest. Ik ben ik elk geval blij dat er geen brand is uitgebroken.”

Ontploffingen in Rotterdam

‘Enorme dreun’

In de nacht van donderdag op vrijdag gingen opnieuw explosieven af, waarvan één bij Feyenoordkroeg The Hide Away, eveneens in Lombardijen. ‘Het was een enorme dreun’, liet eigenaar Rob de Kreek weten. ,,Ze hebben hem door de voordeur gegooid, maar zelfs de ruiten achterin de zaak zijn kapot.’’ Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een persoon het explosief naar binnen gooit en vervolgens wegrent. Opnames die gemaakt werden bij ‘t Haantje lijken er verdacht veel op. Dat vond ook de Rotterdamse politie die camerabeelden uit de omgeving bekeek en daarop de auto van de mogelijke dader herkende.

Amsterdammer aangehouden

Gisterenavond is op basis van het onderzoek een 21-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden . Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ‘diverse explosies’ in het zuiden van de Maasstad. Als mogelijk motief wordt verwezen naar een incident in Delft op 18 april, waarbij Ajaxsupporters door Feyenoorders werden belaagd. De Ajaxfans wilden de selectie van hun club in de studentenstad uitzwaaien voor vertrek naar de bekerfinale in de Kuip. Er werden 32 personen opgepakt. ,,Daar zijn deze bommen blijkbaar het antwoord op’’, denkt De Kreek. ,,Als het waar is hebben ze een flinke oorlog ontketend, er zijn heel veel mensen boos in Rotterdam’’.

‘Dichtspijkeren?’

Ook op andere plaatsen in Rotterdam gingen gisteren explosieven af, waaronder in portiekflats in de wijken Schiebroek en Hoogvliet. Bij andere Feyenoordkroegen in de Maasstad zit de schrik er goed in. ,,Er zijn in het verleden meer gekke dingen gebeurd, maar dit is echt eng’’, aldus een van de anonieme uitbaters gisteren.



,,We weten niet goed wat we nu moeten doen. De boel dichtspijkeren? We zijn in elk geval op onze hoede, laat ik het zo zeggen.” Uit angst om de volgende te zijn, sprak een andere Rotterdamse cafébaas: ,,Zet mijn kroeg er alsjeblieft niet in. Straks ben ik aan de beurt. Ik ben net tien maanden dicht geweest.”



De recherche onderzoekt nog of er enig verband is met klap in Amsterdam, maar zegt wel ‘rekening te houden met wat er in Rotterdam is gebeurd’. Het is echter te vroeg om conclusies te trekken, klinkt het. Morgen speelt Ajax tegen Feyenoord in de Kuip.