Na ontploffingen bij Feyenoord-kroegen nu ook vuurwerkbom bij Ajax-café

Ook op andere plaatsen in Rotterdam gingen gisteren explosieven af, waaronder in portiekflats in de wijken Schiebroek en Hoogvliet. Bij andere Feyenoordkroegen in de Maasstad zit de schrik er goed in. ,,Er zijn in het verleden meer gekke dingen gebeurd, maar dit is echt eng’’, aldus een van de anonieme uitbaters gisteren.



,,We weten niet goed wat we nu moeten doen. De boel dichtspijkeren? We zijn in elk geval op onze hoede, laat ik het zo zeggen.” Uit angst om de volgende te zijn, sprak een andere Rotterdamse cafébaas: ,,Zet mijn kroeg er alsjeblieft niet in. Straks ben ik aan de beurt. Ik ben net tien maanden dicht geweest.”



De recherche onderzoekt nog of er enig verband is met klap in Amsterdam, maar zegt wel ‘rekening te houden met wat er in Rotterdam is gebeurd’. Het is echter te vroeg om conclusies te trekken, klinkt het. Zondag speelt Ajax tegen Feyenoord in de Kuip.