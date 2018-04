Na vier jaar nog steeds 'vergistoerist': Where is the party?

Koninginnedag in Nederland vier je in het oranje, moet de mevrouw uit Hong Kong ergens hebben gelezen voor ze naar onze hoofdstad afreisde.



In oranje broek keek ze dan ook ietwat beduusd om zich heen op de Prins Hendrikkade. Waar zijn die andere oranjesympathisanten gebleven?



Bucketlist

Voor een beetje opheldering hield ze Amsterdammer Sywert van Lienden staande. "Where is the party?" vroeg ze aan de medelevende voorbijganger.



De vrouw bleek het feest 'Queensday' op een van de vele Europese bucketlijsten te hebben gezien. Maar helaas, daar stond blijkbaar nog de verkeerde datum bij.



Hopelijk komt ze nog een paar andere 'vergistoeristen' tegen om de teleurstelling met een paar slokken bier weg te spoelen.