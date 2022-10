Nabestaanden en andere betrokkenen herdenken Bijlmervliegramp

Suriname zoekt Nederland­se ‘gangster­rap­per’ voor schietpar­tij, verdachte was daar voor begrafenis oma

Joël H. (25), beter bekend als gangsterrapper Joey AK uit Amsterdam-Zuidoost, wordt in Suriname gezocht vanwege een schietpartij op 15 augustus bij een tankstation in Paramaribo. De rapper was toentertijd in Suriname om zijn oma te begraven. Hij ontkent elke betrokkenheid.

29 september