Nachtclub De Marktkantine organiseert protest in de hoop langer te mogen blijven

Afgelopen week vertelde Anceaux al in Het Parool dat hij wist dat De Marktkantine een ‘tijdelijk verhaal’ zou zijn, toen hij de club in 2014 opende. Toch hoopt hij in ieder geval tot 17 december door te mogen, in plaats van 1 juli. Op die datum loopt het huurcontract af, dat vorig jaar al met een jaar was verlengd.