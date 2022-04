Nachtclub De Marktkantine sluit definitief in juni, ondanks demonstratie en petitie

Volledig scherm Bezoekers van De Marktkantine. © Amaury Miller

Op 1 juli dit jaar moet eigenaar Eelko Anceaux de sleutels van het historische Marcantigebouw aan de Jan van Galenstraat inleveren om plaats te maken voor woonproject Het Marktkwartier. Anceaux hoopte dat uit te kunnen stellen tot 17 december, omdat de bouw vermoedelijk nog niet direct start. Deze week werd de strijdbijl echter begraven.

“We voerden diverse gesprekken met de projectontwikkelaar, maar die gaf geen krimp. Ik heb er nooit helemaal grip op kunnen krijgen waarom niet,” vertelt de clubeigenaar. “Op een gegeven moment ga je denken: moeten we in deze strijd blijven hangen of hakken we de knoop door? Dat laatste hebben we nu gedaan.”

Anceaux is teleurgesteld, ‘maar zeker niet verbitterd’. “Ik leef al acht jaar met de wetenschap dat De Marktkantine een tijdelijk verhaal zou zijn. Het is zonde als we voor de buitenwereld blijven hangen als die club die ‘strijdend’ in plaats van ‘feestend’ ten onder ging.”

Feestweekend De Marktkantine

Vanaf nu wordt dan ook de focus gelegd op waar De Marktkantine voor zoveel bezoekers goed in is: het organiseren van feesten. “We zijn nog druk bezig met de planning, maar het weekend van 17 tot en met 19 juni moet in elk geval een knalweekend worden,” aldus Anceaux’ compagnon Leonardo Belloni. “We denken natuurlijk aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van De Marktkantine, zoals veel Amsterdamse en Nederlandse dj’s.”

Fans van de nachtclub kunnen de hoop op een doorstart aan de Jan van Galenstraat volgens Anceaux opgeven. “Dan moet er een wonder gebeuren. Maar we zijn wel bezig om een vervangende ruimte te vinden, zodat we op een of andere manier het Marktkantine-verhaal voort kunnen zetten.”

