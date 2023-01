Nadere verhoren over bekentenis moorden Amsterdam en Lieshout

Nieuws Verdachte bekent voor rechtbank moorden Lieshout en Amsterdam

De 52-jarige Bill C. heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch bekend dat hij in mei 2021 de 70-jarige Willem van der Willigen in diens villa in Lieshout met een hamer heeft doodgeslagen. Ook gaf hij toe dat hij nog geen twee maanden later in Amsterdam de 65-jarige Benito van Ommeren met zijn broekriem heeft gewurgd.

25 januari