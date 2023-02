Nagelkoningin Kimmylien Nguyen: ‘Een rijke man? Ik dacht: ik word zelf wel rijk’

Exclusief Max Moszkowicz: ‘Op mijn vijftiende stond ik met mijn vader in de iT en Yab Yum’

Filmmaker Max Moszkowicz groeide op in Roermond, maar dacht zelf: dit klopt niet. Nadat zijn vader hem had meegenomen naar de iT en Yab Yum – Max was 15 – wist hij: in Amsterdam moet ik zijn. ‘Ik voel me goed bij rijk en arm, ben opgegroeid tussen iedereen.’

28 januari