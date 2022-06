Nakijkstaking UvA beëindigd na overeenkomst over nieuw docentenbeleid

NieuwsDocenten van de UvA die de afgelopen acht weken in nakijkstaking waren, pakken hun werk weer op. Het nieuwe docentenbeleid dat de universiteit heeft vastgesteld komt hun eisen voldoende tegemoet.

Vooral onder junior docenten, die van de universiteit vaak enkel jaarcontracten kregen aangeboden, heerste grote frustratie over de werkomstandigheden. Ook de hoeveelheid extra werk was voor de groep een belangrijke reden om in actie te komen. Door sinds begin april geen tentamens en andere opdrachten meer na te kijken, hoopte actiegroep Casual UvA op verbetering van hun positie.

In een verklaring laat collectief Casual UvA dinsdag weten tot een overeenkomst te zijn gekomen met het bestuur van de universiteit. Als alles rond is, zijn er vanaf komend collegejaar geen jaarcontracten meer voor junior docenten, maar een aanstelling van 0,8 of 1 fte en een arbeidsovereenkomst voor minimaal vier jaar met tijd voor voorbereiding en professionalisering. Daarmee komt de universiteit voor een groot gedeelte tegemoet aan de wensen van de actievoerders.

Werkdruk

Bestuursvoorzitter Geert ten Dam erkende vorige maand dat de UvA in de afgelopen jaren heeft verzaakt. “De universiteit is in de afgelopen jaren enorm gegroeid zonder dat de financiering is meegegroeid. Vooral voor docenten zijn de werkdruk en de onzekerheid onacceptabel hoog geworden. Dat moest veranderen.”

Casual UvA noemt de docenten die in staking zijn gegaan ‘moedig’ en prijst iedereen die heeft meegeholpen de beleidsverandering teweeg te brengen. ‘Het nieuwe beleid lost niet al onze zorgen op, maar is wel een stap richting een verbeterde werkplek.’ Ook benadrukt de belangenbehartiger dat het nieuwe beleid nauwkeurig zal worden gemonitord de komende tijd.

Zeker 130 docenten van de UvA zijn sinds begin april in nakijkstaking gegaan. Het onderwijs is in deze periode wel gewoon doorgegaan.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.