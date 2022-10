Nationaal Holocaust Namenmonument gelauwerd met Gouden Piramide

NieuwsDe Gouden Piramide is gewonnen door Stichting Nederlands Auschwitz Comité met het Nationaal Holocaust Namenmonument. De prijs, een trofee en geldbedrag van 75.000 euro, wordt eens in de twee jaar toegekend voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling.

Volledig scherm Het Nationaal Holocaust Namenmonument in de Weesperstraat. © Birgit Bijl

Welke opdrachtgever weet op de creatiefste, deskundigste en bezielendste wijze vorm te geven aan een bouw- of landschapsproject in Nederland? Over die vraag boog een negenkoppige jury zich bij het kiezen van de winnaar van de tweejaarlijkse Gouden Piramide. De Stichting Nederlands Auschwitz Comité komt van de vijf genomineerden als beste uit de bus.

“De jury is onder de indruk van de gedrevenheid, van de intensiteit, van de boodschap en ook de wijze waarop een prachtig ontwerp van herdenking, voor bezinning én educatie mogelijk is gemaakt,” zegt juryvoorzitter Francesco Veenstra die in het dagelijks leven Rijksbouwmeester is.

Het Comité wordt geprezen om het realiseren van het Nationaal Holocaust Namenmonument in de Weesperstraat in Amsterdam. Op die locatie, middenin de voormalige Joodse buurt, stonden tot in de jaren zestig tachtig huizen van waaruit in de oorlog 240 mensen zijn gedeporteerd.

Waarschuwing voor de toekomst

“Het monument brengt al de mensen die vervolgd en vermoord zijn weer terug en geeft hen een naam,” zegt Jacques Grishaver, voorzitter van Stichting Nederlands Auschwitz Comité in een video die werd gemaakt nadat bekend was geworden dat het monument voor de prijs was genomineerd. “Het is een plek waar mensen kunnen herdenken, maar het is ook een plek die laat zien waar discriminatie en antisemitisme toe kan leiden. Het moet een waarschuwing zijn voor de toekomst.”

De komst van het monument ging niet zonder slag of stoot. Door de jaren heen kon het plan rekenen op weerstand van buurtbewoners; het duurde vijftien jaar voordat het monument er in 2021 kwam. “In architectuur kom je altijd obstakels tegen en daar moet je flexibel in zijn, maar je moet de moed niet opgeven,” zegt Johan van Lierop, de architect die namens Studio Libeskind de bouw van het monument heeft begeleid. “Je moet het grote idee in ogenschouw houden en daarvoor gaan.”

Unaniem besluit

De weerstand zorgde bij de jury nog voor enige aarzeling, desondanks is het besluit unaniem: ‘Enerzijds kende het project een valse start, op een andere en minder geschikte locatie in Amsterdam. Anderzijds heeft het Auschwitz Comité alle stormen doorstaan en het magnifieke ontwerp voluit beschermd. Nooit is ingeleverd op waar het om te doen was,’ aldus de jury.

De Stichting Nederlands Auschwitz Comité nam het op tegen vier andere opdrachtgevers: Woningcorporatie Trudo met Haasje Over, Vereniging Dorpsbelang Blije met Terp fan de Takomst, de gemeente Groningen met Grote Markt Oostzijde en Vereniging Ecodorp Boekel met Ecodorp Boekel. In totaal kreeg de jury 36 inzendingen voorgelegd, waarvan er vijf werden genomineerd.

