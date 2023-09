Nederlaag voor AFC IJburg 1 tegen DZS 1

Nieuws Gemeente start op de plek van de Bijlmer­ramp bodemonder­zoek naar chemische stof pfos

De gemeente gaat in september bodemonderzoek doen op de plek van de Bijlmervliegramp in Amsterdam-Zuidoost. Hieruit moet duidelijk worden hoeveel pfos er in de grond terecht is gekomen en welke maatregelen er eventueel nodig zijn.